Нафтовик-Укрнафта – Динамо 0:1

Голы: Гармаш, 44

Нафтовик-Укрнафта: Юрчук — Передистый, Бояринцев, Циколия, Билык — Е.Пасич, Пиднебенной, Лозовой (Лапин, 85), Власюк, Г.Пасич (Сондей, 79) — Черний (Загинайлов, 55)  

Динамо: Коваль — Пантич, Кадар, Вида — Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Федорчук, 74), Антунеш (Очигава, 85) — Ярмоленко, Беседин, Гармаш (Гонсалес, 67)

Предупреждения: Билык — Сидорчук, Пантич

 

 