Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Украины между охтырским Нафтовиком и киевским Динамо.
Команда Динамо перед началом поединка с Нафтовиком, - ФК Динамо
05 апреля 2017, 19:54
Нафтовик-Укрнафта – Динамо 0:1
Голы: Гармаш, 44
Нафтовик-Укрнафта: Юрчук — Передистый, Бояринцев, Циколия, Билык — Е.Пасич, Пиднебенной, Лозовой (Лапин, 85), Власюк, Г.Пасич (Сондей, 79) — Черний (Загинайлов, 55)
Динамо: Коваль — Пантич, Кадар, Вида — Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Федорчук, 74), Антунеш (Очигава, 85) — Ярмоленко, Беседин, Гармаш (Гонсалес, 67)
Предупреждения: Билык — Сидорчук, Пантич