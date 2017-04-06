Украина

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ изучит все подробности ситуации с отмененным матчем в Полтаве и вынесет свой вердикт относительно хозяев поля.

4-го апреля ФФУ обязала ФК Полтаву перенести матч 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера на другой стадион, который будет соответствовать нормам проведения турнира такого ранга. Тем не менее, клуб Первой лиги отказался искать более подходящее поле, в результате чего поединок, запланированный на 5-е апреля, и вовсе был отменен.

Окончательная развязка данной истории станет известна на следующей неделе – именно тогда Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрит данный случай и решит, присуждать ли полтавчанам техническое поражение.

Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон уже заявил, что УПЛ намерена требовать "технарь" для хозяев скандального поля. В итоге же окончательный вердикт будет зависеть от того, докажут ли вину Полтавы в срыве подготовки к поединку.

"Материалы об определенных действиях ФК Полтава будут направлены на заседание КДК, который на следующей неделе даст оценку этим действиям и примет решение, почему матч не состоялся, чья вина. Если будет установлена вина принимающей стороны, то будет рассматриваться вопрос о техническом поражении», — заявил Генинсон в эфире телеканала Футбол 1.