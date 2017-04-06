Украина

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что украинский чемпионат имеет шанс стать привлекательным для Европы при должном подходе.

По мнению Тебаса, одной из главных проблем украинской Премьер-лиги является отсутствие централизованой продажи ТВ прав. В качестве примера важности данного аспекта Хавьер привел те изменения, которые произошли в чемпионате Испании в последние годы.

"В настоящий момент централизованной продажи ТВ прав нет в Португалии, Украине и Кипре. Испания тоже недавно отказалась от индивидуальных продаж и сразу ощутила выгоду", — начал Тебас.

"Професиональный футбол — серьезный бизнес, формирующий вокруг себя целый комплекс структур, которые либо приносят дополнительный доход, либо требуют инвестиций. Централизованная продажа ТВ прав способна улучшить состояние футбольной индустрии и укрепление клубов".

"Раньше "небольшие" клубы, продававшие права на трансляции своих матчей, не особо заботились о качестве картинки, о различных составляющих трансляции, и порой трансляция представляла собой унылое зрелище. Складывалось впечатление, что в Испании привлекательный футбол демонстрируют только ведущие команды".

"Централизованная продажа ТВ прав привела к тому, что теперь в любых трансляциях одинаковые качество освещения, графические эффекты, интервью, повторы, что позволяет сделать трансляции поединков условных Гранады или Осасуны не менее привлекательными визуально для зрителя, чем Реала и Барселоны".

"В зависимости от развития ТВ рынка можно продавать различные пакеты по различной цене. Ла Лига продает такие: пакет из 8-ми матчей тура, пакеты по одному матчу (Реал или Барселона), а также послематчевые обзоры или отдельные моменты. Качественный ТВ продукт, который предлагает Ла Лига, постоянно растет в цене, и за два года вырос в два раза".

"Еще не так давно многие клубы имели значительные долги по зарплатам, да и сама Ла Лига тоже была должна своим кредиторам значительные суммы. Сейчас же и клубы, и лига превратились в прибыльные предприятия без долгов. А это приводит к тому, что в Испанию стремятся высококлассные футболисты, что, в свою очередь, снова повышает стоимость предлагаемого продукта – испанского чемпионата".

"Украина имеет уникальную возможность сделать так, чтобы ее чемпионат со временем стал одним из самых привлекательных в Европе. Надо лишь правильно разработать стратегию развития и совместными усилиями продвигаться к поставленной цели", — считает Хавьер.

Также Тебас ответил на вопрос относительно популяризации испанского футбола в Украине. По его мнению, открытие фанклубов команд Примеры и создание футбольных академий в нашей стране в будущем является вполне вероятным. Более того, Хавьер пообещал поспособствовать таким процессам.

"Я не могу говорить о клубах, я представляю Лигу в целом. Если клубы готовы заниматься такой деятельностью — мы поможем им выйти на украинских партнеров. В то же время мы готовы поделиться нашими контактами в Европе с представителями Украины", — заключил Тебас.