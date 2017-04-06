Украина

Международная федерация футбола представила обновленный рейтинг национальных сборных.

Благодаря победной серии в матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Бразилии взобралась на первую строчку рейтинга, потеснив оттуда своих извечных соперников – команду Аргентины.

Также в первой десятке присутствуют сборные Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании. Примечательно, что в топ-10 ворвались никогда не ходившие в грандах футбола швейцарцы, потеснив оттуда сборную Уругвая.

Что касается Украины, то наша национальная команда опустилась с 31-го на 37-е место. Соперники команды Андрея Шевченко по отборочному турниру занимают следующие места: Хорватия — 18-е, Исландия — 21-е, Турция — 22-е, Финляндия-97-е, Косово — 170-е.

Следующий матч в квалификации к ЧМ-2018 Украина проведет 11 июня на выезде против команды Финляндии.