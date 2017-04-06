Украина

Состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Украины, в которой пары команд определил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

На следующей стадии соревнований пока достоверно известна лишь одна пара – киевское Динамо померяется силами с Николаевом. Днепр же узнает своего соперника, когда разрешится история со скандальным матчем Полтава – Шахтер. Соперником днепрян станет один из этих клубов.

Напомним, что матч, в котором полтавчане должны были принимать Горняков, был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля в Полтаве. Скорее всего, данная игра так и не будет проведена, а хозяевам засчитают техническое поражение со счетом 0:3, однако пока официального решения по этому вопросу нет.

Матчи 1/2 пройдут 26-го апреля. Николаев примет на своем поле Динамо, а вот Днепру придется играть на выезде. Как бы не довелось днепрянам посетить небезызвестный стадион Полтавы.

Финал соревнований назначен на 17-е мая.