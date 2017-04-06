Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека вновь сможет рассчитывать на услуги полузащитника Дентиньо.
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06 апреля 2017, 17:12
В феврале текущего года Дентиньо травмировал колено. Это случилось в первом матче против Сельты в Лиге Европы.
Шахтер в ближайшем туре чемпионата Украины сыграет с Черноморцем. Как сообщает официальный сайт клуба, в общую группу вернулся Дентиньо. Таким образом, теперь Паулу Фонсека сможет рассчитывать на всех игроков.
В нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за Шахтер 27 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.