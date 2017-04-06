Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека вновь сможет рассчитывать на услуги полузащитника Дентиньо.

В феврале текущего года Дентиньо травмировал колено. Это случилось в первом матче против Сельты в Лиге Европы.

Шахтер в ближайшем туре чемпионата Украины сыграет с Черноморцем. Как сообщает официальный сайт клуба, в общую группу вернулся Дентиньо. Таким образом, теперь Паулу Фонсека сможет рассчитывать на всех игроков.

В нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за Шахтер 27 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.