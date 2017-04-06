Украина

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас и генеральный секретарь Международного форума футбольных лиг Жером Перлемутр поделились своим опытом с представителями Украинской Премьер-лиги.

В среду, 5 апреля в Киев прибыла делегация испанской Ла Лиги во главе с ее президентом Хавьером Тебасом для того, чтобы поделиться с украинскими коллегами своим опытом в централизованной продаже телекомпаниям прав на трансляции футбольных матчей. С той же целью столицу Украины посетил генеральный секретарь Международного форума футбольных лиг Жером Перлемутр, который до недавнего времени занимался телеправами во французской Лиге 1.

Во время круглого стола с руководством УПЛ и представителями входящих в нее клубов испанские и французский гость поведали о преимуществах именно централизованной продажи ТВ прав перед индивидуальными контрактами, заключаемыми клубами с телетрансляторами. Во время круглого стола с руководством УПЛ и представителями входящих в нее клубов испанские и французский гость поведали о преимуществах именно централизованной продажи ТВ прав перед индивидуальными контрактами, заключаемыми клубами с телетрансляторами.

На следующий день в конференц-зале отеля Хилтон президент УПЛ Владимир Генинсон и его гости подвели итог пребыванию испано-французской делегации в Киеве и рассказали журналистам о главных темах, обсуждавшихся днем ранее.

Во вступительном слове президент УПЛ сообщил, что лишь 7 из 12 клубов Премьер-лиги безусловно поддерживают проект централизованной продажи телеправ трансляторам, однако опыт, которым поделились Тебас и Перлемутр, заставил сомневающихся в целесообразности объединения усилий серьезно задуматься. Во вступительном слове президент УПЛ сообщил, что лишь 7 из 12 клубов Премьер-лиги безусловно поддерживают проект централизованной продажи телеправ трансляторам, однако опыт, которым поделились Тебас и Перлемутр, заставил сомневающихся в целесообразности объединения усилий серьезно задуматься.

Довольно образный пример в пользу централизованной продажи привел Жером Перлемутр, предложивший собравшимся представить, что все звезды, снимавшиеся в некоем фильме, продали право на показ эпизодов со своим участием разным кинопрокатчикам. Целостной картины больше нет, а отдельные, пусть и очень сильные фрагменты, никогда не сделают таких сборов, как крутой блокбастер.

Оба гостя безусловно сошлись во мнении, что лишь унифицировав требования к таким аспектам, как освещение, графика, предматчевые и послематчевые интервью, можно создать продукт, который удастся выгодно продать потенциальным покупателям. При этом в Испании и Франции процесс определения обязательных критериев для всех заинтересованных сторон отличается. Если Ла Лига сама выбирает, что нужно сделать, после чего представляет свои предложения клубам, то Лига 1 предоставляет своим участникам свободу выбора. Оба гостя безусловно сошлись во мнении, что лишь унифицировав требования к таким аспектам, как освещение, графика, предматчевые и послематчевые интервью, можно создать продукт, который удастся выгодно продать потенциальным покупателям. При этом в Испании и Франции процесс определения обязательных критериев для всех заинтересованных сторон отличается. Если Ла Лига сама выбирает, что нужно сделать, после чего представляет свои предложения клубам, то Лига 1 предоставляет своим участникам свободу выбора.

Какой вариант более приемлем для Украины — решать УПЛ и украинским клубам. И Тебас, и Перлемутр уверены, что перспективы у нашего футбольного продукта очень неплохи, нужно только выбрать верную стратегию и приложить усилия к ее реализации. Сами они не раз видели, как удавалось удачно раскрутить продукт с куда более низким стартовым потенциалом. Какой вариант более приемлем для Украины — решать УПЛ и украинским клубам. И Тебас, и Перлемутр уверены, что перспективы у нашего футбольного продукта очень неплохи, нужно только выбрать верную стратегию и приложить усилия к ее реализации. Сами они не раз видели, как удавалось удачно раскрутить продукт с куда более низким стартовым потенциалом.

По окончании пресс-конференции была запланирована жеребьевка полуфиналов Кубка Украины, однако сей немаловажный процесс был отложен на десяток минут из-за сработавшей в Хилтоне пожарной сигнализации. Гости не сразу поддались на уговоры покинуть помещение, а когда конференц-зал начал понемногу пустеть, прозвучал отбой тревоги и процедура жеребьевки пошла по запланированному сценарию.

Всем желающим было предложено проверить шарики на предмет различной температуры или других отличий, после чего Хавьер Тебас, как лицо незаинтересованное и беспристрастное, распределил участников 1/2 финала по парам, а также определил хозяина в решающем поединке за национальный Кубок, который состоится 17 мая. Всем желающим было предложено проверить шарики на предмет различной температуры или других отличий, после чего Хавьер Тебас, как лицо незаинтересованное и беспристрастное, распределил участников 1/2 финала по парам, а также определил хозяина в решающем поединке за национальный Кубок, который состоится 17 мая.

И гости, и хозяева остались довольны проведенными встречами, договорившись продолжить сотрудничество и обмен опытом и в других областях ведения футбольного хозяйства. И гости, и хозяева остались довольны проведенными встречами, договорившись продолжить сотрудничество и обмен опытом и в других областях ведения футбольного хозяйства.

Football.ua