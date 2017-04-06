Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко прокомментировал жеребьевку полуфинала Кубка Украины.

Наставник днепрян поделился мнением о возможном сопернике в полуфинале кубка страны. Отметим, что Днепр наверняка узнает своего соперника, когда разрешится история со скандальным матчем Полтава – Шахтер. Соперником команды Михайленко станет один из этих клубов.

"Надеялись и рассчитывали, что будет Николаев: наверное, это для нас самый лучший вариант был бы. Но жребий принес нам другого противника – придется играть с Шахтером, ничего не остается", — заявил Михайленко в эфире Футбол News.

"Будет очень тяжело – это понятно. Это команда, которая без пяти минут чемпион и показывает, наверное, самый содержательный футбол сейчас в нашем чемпионате. Донецкий клуб будет фаворитом, но все остальное покажет игра. Будем стараться отдать все силы. Полуфинал – для того, чтобы попасть в финал. Финал для нас будет достижением, а если попадем в финал – это для нас вообще будет большой успех. Поэтому будем прилагать все усилия для того, чтобы завоевать трофей".

В полуфинале Кубка Украины Днепр, скорее всего, померяется силами с Шахтером. Матч состоится 26-го апреля. Финал пройдет 17-го мая.