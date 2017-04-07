Украина

Руководство Полтавы приняло решение продолжать отстаивать права и не сниматься с турниров.

Полтава не будет сниматься с соревнований, ФК Полтава

Полтава не будет сниматься с соревнований, ФК Полтава

Футбольный клуб Полтава получил письмо от президента ПФЛ Украины Сергея Макарова. В письме выражается просьба к клубу продолжить выступления в Первой лиге. Также в письме была дана рекомендация донести свою аргументированную позицию по поводу отмены матча 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

В связи с этим, а также с позицией клуба в дальнейшем отстаивать свои права в футбольных органах, было принято решение о продолжении участия Полтавы в соревнованиях по эгидой ПФЛ Украины.

Напомним, что Полтава подала протест в УПЛ, ПФЛ, ФФУ, УЕФА и ФИФА.