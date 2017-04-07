Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против Черноморца и амбициями на конец сезона.

Полузащитник Шахтера признался, что у команды всегда хватает мотивации и обозначил цель в чемпионате — дойти до финиша без поражений. Также Коваленко не обошел стороной и отмененный матч Кубка Украины против Полтавы.

"Мы все хотели сыграть с Полтавой, хотели чтобы болельщики приехали на игру. Ну, видите — не получилось, это уже вопросы не к нам, а к Федерации", — сказал Коваленко.

"Мы не знаем по какой тактике будет играть Черноморец — или в пять защитников, или в четыре. Посмотрим в день матча и будем играть с ними при любой тактике. Думаю, каждый человек, который выйдет на поле будет добывать победу", — поделился игрок ожиданиями от матча с Черноморцем.

"Мы не сильно обсуждаем тот факт, что в последнее время пропускаем первыми. Главное, что мы побеждаем и в следующем матче хотим уже не пропустить, ну и, наконец, забить хотя бы три мяча — не два, и не один".

"Досрочное чемпионство? Да нет, мы пока не думаем об этом, еще много игр впереди. Хотим стать таким чемпионом, который ни разу не проиграл. Вы знаете, у нас такая команда, что все хотят побеждать и все выходят с большой мотивацией, играют на результат", — признался игрок.

"Критика за игру в сборной? Критика всегда приветствуется, если к ней негативно относиться — потом это скажется и на футбольном поле. Я ее воспринимаю нормально, мне есть куда стремиться", — сказал Коваленко.

Football.ua