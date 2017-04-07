Украина

Полузащитник Шахтера Бернард поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против Черноморца.

Бразильский полузащитник Шахтера с большим уважением отнесся к одесскому Черноморцу. Бернард отметил, что клуб из матча в матч может менять тактическую схему, что является одной из проблем для Шахтера.

"Сейчас у нас очень ответственная часть чемпионата, именно поэтому мы готовимся и стараемся максимально изучить каждого соперника. Как сильные, так и слабые стороны — у нас ежедневная подготовка с интенсивными тренировками, которая, надеюсь, приведет нас к победе", — сказал Бернард.

"Готовимся к сложностям, так как Черноморец является очень сильной командой — они иногда меняет тактическую схему, играют в три центральных защитника. Они очень сильны физически и могут выходить в контратаки, что может привести к сложностям. Мы с большим уважением относимся к сопернику и понимаем, что Черноморец является одной из лучших команд в украинском чемпионате", — отметил бразилец.

"Выходя на каждый матч, в том числе и в Харькове, мы всегда надеемся, что стадион будет полным. К сожалению, это случается редко, но чем больше людей — нам лучше. Мы сможем показать хорошую игру, порадовать их, а они будут поддерживать нас. Их поддержка важна для каждого игрока".

Football.ua