Украина

Наставник Черноморца Александр Бабич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шахтером.

В следующем туре УПЛ Черноморцу предстоит выездной поединок с Горняками. Матч состоится 9-го апреля в 17:00.

"Шахтер — очень хорошая команда, которая любит и умеет контролировать мяч, которая много играет на атаку. Тем не менее, постараемся сыграть организованно. Плюс ко всему, они уже выполнили свою задачу, и надеюсь, что мы подготовим наших игроков, и они выйдут более раскрепощенными на игру", — сказал тренер в интервью Футбол NEWS.

"Однозначно, в Шахтере от любого футболиста можно ожидать опасности у наших ворот. Конечно, выделяются Марлос, Тайсон и Бернард. Есть группа игроков, которые хаотично перемещаются в атаке и много импровизируют. Поэтому постараемся не дать сыграть лидерам атаки соперника".

После 23-х сыгранных туров Черноморец занимает шестое место в таблице, имея в своем активе 28 пунктов.

