Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился своим мнением относительно возможного изменения формата чемпионата Украины.

Напомним, что сейчас в УПЛ действует формат, при котором в чемпионате принимает участие 12 команд, а сам розыгрыш проходит в два этапа. Сначала каждая команда играет с каждой, а потом формируются две группы по шесть команд.

"Новый формат чемпионата? Так сразу и конкретно сложно дать однозначный ответ. Сначала нужно доиграть текущее первенство. Ведь мы не знаем, что будет с некоторыми командами", — сказал Вернидуб.

"Но если честно, то пока я не вижу формата соревнований с 16-ю клубами. Понимаю, что несколько перволиговых коллективов хотят повыситься в классе, но смогут ли они продержаться весь сезон и при этом удерживать дубль и команду U-19? Не стоит забывать и о качестве полей".

"Пока, считаю, нужно оставить 12 клубов и пересмотреть нынешнюю схему соревнований. Ради интриги в главной шестерке после первого этапа можно делить очки на два, чтобы не было таких отрывов, как сейчас. И обязательно что-то придумать для второй шестерки, чтобы у участников было больше мотивации", — добавил тренер.