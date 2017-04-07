Украина

Защитник киевского Динамо Домагой Вида рассказал о своих ориентирах на ближайшее будущее.

Турецкие клубы проявляли активный интерес к хорватскому защитнику Динамо Домагою Виде. Сам игрок отреагировал на этот интерес отказом и заявил, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионате.

"Предложения из Турции действительно есть, но я не планирую играть там. Не хочу обидеть турецкие команды, но я мечтаю проявить себя в лучших лигах Европы. Знаю, что мной интересуются английские и испанские клубы. Я не хочу потерять свой шанс выступать в топ-чемпионатах, это моя мечта и я буду идти к этому", — заявил Вида.

"Мы играли с Бешикташем в одной группе, приезжали в Стамбул. Должен признаться, что я никогда в жизни не видел таких болельщиков. Это невероятно. Я до сих пор помню эмоции от того матча, ведь не так много клубов имеют такую поддержку. Я мечтаю когда-то играть в клубе с такими болельщиками", — признался хорватский защитник.

Стоит отметить, что ранее Динамо отказалось продавать футболиста Трабзонспору.