Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился своими ожиданиями от матча с Динамо.

Олимпик на выезде сыграет с Динамо в рамках очередного тура УПЛ. Игра состоится 9 апреля.

"Всегда давит результат, и очень важно было на тех полях, на которых мы играли, не пропустить, поэтому больше акцент делали на оборону", — сказал Санжар.

"В матче с Динамо также придется делать больше акцент на оборону. Но мы будем и атаковать".

В предыдущих играх у нас были предпосылки для того, чтобы забивать, поэтому будем просить ребят, чтобы в этот раз при завершении атак были более сконцентрированными", — добавил наставник.