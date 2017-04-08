Украина

Полузащитник Черноморца Артур Карноза и вратарь команды Даниил Каневцев поделились своими ожиданиями от матча с Шахтером.

В рамках очередного тура чемпионата Украины Черноморец в Харькове сразится с Шахтером. Матч состоится 9 апреля.

Артур Карноза, полузащитник Черноморца:

"Хорошее настроение, позитивное. Готовимся к матчу. Хороший соперник, будет хорошая игра. Будем готовиться. Заготовки не расскажу, ведь это секрет. А обыграть, конечно, любую команду можно. Серьезно готовимся, настраиваемся побеждать".

Даниил Каневцев, голкипер команды:

"Хочется посмотреть на себя на уровне Шахтера, всегда приятно с ними играть. В принципе, ждем хорошей игры, будем стараться удивить всю Украину".