Украина

14:00, Львов, Арена Львов. Арбитр — Константин Труханов. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Карпаты и Днепр смело можно было бы назвать главными претендентами на звание "Прогресс весны". Львовяне преисполнены оптимизма, а результаты убеждают, что Карпаты к концу чемпионата должны остаться в элите.

В то же время, все недавние успехи Днепра мгновенно нивелировались снятыми очками. Похоже, выступления Днепра по итогам сезона окажутся на втором плане, а многое будет решаться за пределами футбольного поля.

Вот в таком настроении молодая команда Дмитрия Михайленко едет во Львов на встречу с окрыленными Карпатами. Подопечные Дулуба в последнем матче остановили победное шествие Стали, которая также здорово играет этой весной. В хорошей форме пребывает и лидер атак — Александр Гладкий. Видно, что для форварда переезд во Львов пошел на пользу и он прекрасно себя чувствует в Карпатах.

Но в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. В матче со Сталью травму получил Павел Ксенз, роль которого для Карпат сложно переоценить. Но даже в такой ситуации у Карпат акцент можно делать сразу на нескольких исполнителей, которые пребывают в хорошей форме. Помимо вышеупомянутого Александра Гладкого, это Игорь Худобяк — лучший игрок марта в УПЛ по версии болельщиков. Ну и дебютант сборной Украины Николай Матвиенко, к которому теперь особое внимание.

У Днепра ситуация далека от оптимальной. Кожушко пропустит матч из-за дисквалификации, но куда страшнее не это. Команде не помогут Руслан Ротань и Сергей Кравченко, которые получили травмы. Нет смысла рассказывать, какой авторитет имеют эти игроки в молодом коллективе Днепра.

Как вывод, можно сказать, что предматчевые расклады делают Карпаты фаворитом поединка. С другой стороны, Днепр пять матчей не проигрывал и возможно негативный фон вокруг команды так и останется фоном?

Ориентировочные составы

Карпаты: Боровик — Нестеров, Лобай, Дитятьев — Мирошниченко, Чачуа, Вербный, Матвиенко — Худобяк, Грисьо — Гладкий

Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев — Вакулко, Кочергин, Когут, Лунев — Баланюк

Дисквалифицированные: Кожушко

Травмированные: Ксенз — Ротань