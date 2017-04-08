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Экс-игрок Металлиста Сергей Валяев поделился своими ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ между Шахтером и Черноморцем.

По мнению Валяева, Черноморец способен предложить Шахтеру строгую игру в обороне и игру на контратаках.

"Я смотрел игры Черноморца. Они делают акцент на хорошую игру в обороне и на стандартные положения. Чтобы обыграть Шахтер или достойно с ним сыграть, без доли везения не обойтись, как правильно сказал Санжар. Иначе с нынешним Шахтером играть очень сложно", — сказал Валяев в эфире телеканала Футбол 1.

"Что может предложить Черноморец? Строго сыграть в обороне и использовать свои моменты на контратаках, на стандартных положениях", — считает бывший футболист.

Напомним, что матч Шахтер — Черноморец пройдет в Харькове 9 апреля. Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.