Украина

Главный тренер Волыни Виталий Кварцяный подвел итоги матча со Сталью.

В поединке 24-го тура УПЛ Волынь на последних минутах встречи упустила возможность набрать очки в матче со Сталью.

"Мы сыграли слабее, чем соперник, поэтому проиграли. Были слабее, не додержали концовку матча. Не хватало нам игровой дисциплины и строгости, поэтому Сталь нас дожала. Не могу сказать, чтобы мы сильно уступали, но игрокам не хватает уверенности и перспективности. Надо хотеть работать с мячом, и тогда уверенность будет накапливаться", — сказал менеджер после матча.

"Я не надеялся, что мы выиграем сегодня, но я думал, что будет пресс-конференция, на которую придется идти, и я там скажу, что мы сегодня проиграли, но я доволен тем, что наши ребята с каждой игрой делают шаг вперед. Очень жаль, но этого я не могу сказать. Я так и сказал, почему не нашлось два-три лидера? Почему Мемешеву уже 24 года, а он до сих пор такой беспомощный? Ладно, там, Тетеренко. Но ты то почему такой? Вот такие непропорциональности у нас есть футбольные. Хотелось, чтобы пусть и проигранный матч был бы шагом вперед, и видеть перспективу".

"Меня совершенно не волнует турнирная таблица, чтобы журналисты там не накаляли, мол, вот Волынь аутсайдер, борется с Днепром и Карпатами. Как будет, так и будет. Мне больше приносит удовольствие удачная и логичная игра команды, чтоб было видно на кого можно рассчитывать в будущем. Мы почти в каждой игре выпускаем молодого и смотрим, как у него психика, как характер. Пока ни психики, ни характера, ни у кого нет. Хотя уже в 17 лет футболисты должны показывать зубы, должны показывать страсть, индивидуальное желание проявить себя, а не отпихиваться от мяча. У нас это болезнь, а мы должны заставить болельщика прийти и посмотреть на живого там Канчельскиса, или еще кого-то. Должна быть какая-то изюминка у футболиста. Тогда и люди будут на футбол ходить и у нас в Луцке, и тут в Днепре или Каменском".

После 24-х туров подопечные Кварцяного занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.