Украина

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал игру своей команды в поединке против Зирки (0:1).

В матче 24-го тура Украины подопечные Сачко минимально уступили Зирке (0:1).

"Проигрывать всегда неприятно. Готовились к игре с соперником на этом поле. Оно оставляет желать лучшего. Пытались играть с первых минут активно, но из-за травмы покинул поле Чеснаков. Нужно было забивать, не нашлось такого игрока. Игра шла до первого забитого. Чеснакова отвезли в медпункт. Пока мы не располагаем информацией о состоянии его здоровья. Для нас это потеря. Приходится рассчитывать на тех, кто есть. Команда нуждается в корректировке, усиление в каждой из линий", — цитирует менеджера официальный сайт клуба.

"Проблемы не только в нападении, были ошибки и в обороне, и в средней линии. Так сложилась игра, были моменты у обоих ворот. Команда отдавалась, было много брака, а на стандарте где-то недоработали, и пропустили. Вратарь ошибся... Нужно дорабатывать эпизод до конца".

"До конца чемпионата нам нужно откатать состав, посмотреть на кого можно положиться. Через игры готовиться к следующему сезону. Большой минус — вопрос мотивации в играх во второй шестерке. Нужно вносить коррективы, чтобы был интерес".

В следующем туре Ворскла дома сыграет с Карпатами.