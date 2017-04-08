Украина

Нападающий Шахтера Дентиньо не может своей команды в поединке против одесситов.

Матч между Шахтером и Черноморцем состоится 9-го апреля в 17:00.

Как сообщает официальный сайт Горняков, на матч с одесситами команды отправилась в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко

Защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Василий Кобин, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Исмаили, Марсио Азеведо

Полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Бернард

Нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук

Отметим, что в Харьков с командой не полетел Дентиньо, который продолжает восстанавливаться после травмы. Также из-за дисквалификации с Черноморцем не сыграет основной защитник команды Ярослав Ракицкий.