Украина

Нападающий Шахтера Густаво Бланко-Лещук рассказал о жизни в Украине, а также признался, что намного больше чувствует себя аргентинцем.

Бланко-Лещук свою карьеру в Украине начинал в Карпатах. По слухам, родители Густаво очень обрадовались, что сын будет играть в Украине.

"Я им сказал, что есть такая возможность, и они сразу ответили – да, играй, потому что у нас есть украинские корни, — отметил Бланко-Лещук в эфире программы "Моя гра". – Мама очень обрадовалась и действительно сразу начала говорить мне, что я обязан туда перейти, это ведь у нее украинские корни".

"На сколько процентов я украинец? На самом деле, сложно ответить, но думаю, на 90 процентов я аргентинец, а на 10 – украинец".

Также Густаво признался, что начал учить русский язык.

"Немножко начал, но пока скромно. Учусь пока сам, по интернету, и еще есть знакомые, которые знают испанский и русский, с ними общаюсь и прошу, чтобы они мне немного подсказывали какие-то слова".

У Бланко-Лещука спросили, что его больше всего поразило в Украине.

"В прошлом году друг пригласил меня к себе на праздник Пасхи, если я не ошибаюсь. Удивило, как все сидели за столом, и во время этого ужина отец каждому передавал яйцо, и все этими яйцами стучали. Что мы делаем в Аргентине на Пасху? Также дарим яйца, но у нас они шоколадные".

Густаво поделился своими наблюдениями о различиях между украинцами и аргентинцами.

"Самая большая разница, что я заметил – атмосфера другая. В Аргентине перед матчами в раздевалках все включают музыку, каждый по-своему танцует, все что-то делают, двигаются. А тут ничего подобного нет, музыку никто не включал, все было спокойнее. Наверное, аргентинцы более экспрессивные".

Бланко-Лещук поведал, что же должны знать легионеры, которые направляются в Украину.

"Первое – язык сложный, второе – тут холодно и, третье – люди довольно гостеприимные".