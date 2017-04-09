Украина

Защитник Стали Артем Шабанов прокомментировал поединок против своей бывшей команды — Волыни.

В 24-м туре чемпионата Украины Сталь обыграла Волынь со счетом 2:0. Защитник каменчан Артем Шабанов ранее защищал цвета Волыни.

"Не могу сказать, чтобы матч был очень принципиальным, но, конечно, хотелось выиграть у Виталия Владимировича. Ну а так, ничем особенным он не отличался, нужно настраиваться на все матчи", — отметил Шабанов.

"В первом тайме у нас были моменты, но мы не могли воплотить их в гол, а во втором тоже имели перевес, но никак не могли забить и только в конце игры сумели дожать соперника. На поле вышли свежие футболисты, которые сумели усилить игру, и нам удалось забить".

В следующем туре Сталь ожидает гостевой поединок против Днепра.