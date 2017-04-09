Украина

Полузащитник Стали Максим Каленчук прокомментировал победу над Волынью (2:0), а также не стал разглашать то, что сказал после игры тренер каменчан Леонид Кучук.

Сталь в 24-м туре украинской Премьер-лиги обыграла Волынь, забив 2 гола во втором тайме – 2:0.

"Проявили характер, выиграли всю борьбу, поэтому в конце удалось дожать соперника и выиграть", — прокомментировал игру капитан каменчан Максим Каленчук.

У хавбека спросили, почему команда долго не могла забить.

"Оставляли интригу на конец (смеется). В конце же забили, так что главное победа".

Максим отказался рассказать, что сказал после игры главный тренер Стали Леонид Кучук

"Все, что говорит тренер – это остается в раздевалке".

В следующем туре каменчанам предстоит дерби против Днепра. Каленчук рассказал, как будет готовиться команда.

"Как всегда: слажено, концентрировано, с полной самоотдачей", — заявил Максим.