Украина

Нападающий Кваме Карикари забил 9 голов за Сталь в Премьер-лиге и это стало рекордом клуба.

Карикари отметился дублем в матче против Волыни (2:0). Теперь на счету Кваме 7 мячей за каменчан в Премьер-лиге. Этот показатель стал рекордным в истории клуба.

Ганец теперь на 2 точных выстрела опережает Сильвано Комвалиуса и Владислава Кулача. Также 5 мячей у Дениса Васина, который и сейчас выступает за каменчан.

В бомбардирской гонке УПЛ Карикари занимает 4-е место, по дополнительным показателям опережая динамовца Андрея Ярмоленко. Больше Кваме забили только форварды Шахтера Густаво Бланко-Лещук и Факундо Феррейра – по 9 голов и Жуниор Мораес, сейчас выступающий в аренде за Тяньцзинь Сунцзян (10 мячей).