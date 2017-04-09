Украина

Нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук рассказал о своих первых месяцах в донецкой команде, а также о своих амбициях.

Бланко-Лещук пополнил ряды Горняков этой зимой, перейдя из львовских Карпат.

"Можно сказать, что я уже адаптировался в Шахтере. Естественно, еще нужно время, но, в основном, адаптация пройдена. Ведь суть одна – важно, чтобы я мог помочь команде дальше двигаться вперед", — сказал форвард.

"Я не испытывал страха или боязни перед переходом в Шахтер. Была радость, что мне дали этот шанс и я могу перейти в эту команду. До этого я уже был в пяти клубах. Опыт перехода в другой клуб, в другую страну уже был, поэтому к этому отнесся уже спокойнее".

"Мне бы хотелось хотелось оставить след в истории Шахтера. Я бы очень этого хотел. Это, в конце концов, зависит от меня. Хочу превзойти достижения Луиса Адриано, я должен забить 130 голов. Он забил 128 или 129".

"О чем думал, когда когда слушал гимн Лиги Европы? Ощущал те же чувства, что и в тот момент, когда тренер сказал мне, что я выйду в этом матче в основе – это огромная радость, что я буду играть на таком уровне".

"Самый важный гол в карьере? Наверное, мяч в ворота Сельты, он самый важный, учитывая уровень команды, которой я забил, и уровень соревнования – оно все-таки европейское", — добавил Густаво.

