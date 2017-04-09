Украина

Подопечные Дмитра Михайленко сумели переломить ход поединка после перерыва.

К очной встрече Днепр и Карпаты подошли в разном настроение. Львовская команда в прошлом туре достаточно неожиданно легко справилась со Сталью, чем дала очередной повод своим болельщикам поверить в положительные изменения в команде и перспективу на следующий сезон. Днепр же, даже несмотря на пять безпроигрышных матчей кряду, накануне встречи с Карпатами получил неприятную новость — с команды опять сняли очки (на этот раз три). Сложно сказать, как очередные санкции в этом сезоне отражаються на настрое футболистов и игре команды Дмитрия Михайленко, но кое-какой осадок, наверняка, должен быть.

Матч на Арене Львов обе команды начали в высоком темпе. Брака в передачах было не так много, и на секунду даже показалось что это не поединок из нижней шестерки УПЛ, а какой-нибудь матч высшей лиги чемпионата Испании, либо Англии. Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Боровика на 25-й минуте, когда Лунев с линии штрафной неплохо пробил, однако мяч отразила штанга. И практически в следующей же своей атаке Карпаты ответили днепрянам своим голом. Чачуа прострелил с левого фланга, а Сваток неудачно срезал мяч в свои ворота. 1:0. Пропущенный мяч встрепенул игроков Днепра, и те пошли отыгрываться, но создать что-нибудь опасное у ворот хозяев до конца перерыва им так и не удалось. А вот у Карпат был еще один хороший шанс для взятия ворот — Гладкий после навеса от Матвиенко сильно пробил головой, но попал в крестовину.

Зато второй тайм стал еще зрелещней чем первый. Уже на 5-й минуте второй половины Довбик сравнял счет на табло, замкнув с линии вратарской прострел Кочергина. А еще через несколько минут гости уже были впереди. Все тот же Довбик получил скидку в штрафной от Сватка и мощнейшим ударом заставил капитулировать Боровика. Однако лидировать Днепру долго не пришлось. Пропустив второй гол подопечные Олега Дулуба понеслись к воротам Лунина, и были вознаграждены уже через четыре минуты после второго пропущенного гола. Худобяк пошел до конца в борьбе за мяч со Сватком и каким-то непонятным образом затолкнул сферу в ворота Лунина. Сперва показалось, что капитан Днепра во второй раз в матче поразил собственные ворота, но повтор показал, что последним коснулся мяча именно Худобяк, точнее его рука. Спорный эпизод, но гол был засчитан.

В оставшееся время до конца поединка ближе к тому, чтобы вырвать победу, были футболисты Днепра. Уже в компенсированное арбитром время подопечные Михайленко организовали контратаку пять в два, но Боровик героическим сейвом увел угрозу от своих ворот. Матч так и завершился результативной ничьей 2:2, а особенно интересным моментом является то, что это уже третья ничья в матчах между этими командами в нынешнем сезоне.

Карпаты — Днепр 2:2

Голы: Сваток, 27 (автогол), Худобяк, 68 — Довбик, 50, 64.

Карпаты: Боровик — Нестеров, Лобай, Дитятьев — Зубейко (Мирошниченко, 90+2), Чачуа (Вербный, 65), Филимонов (Гуцуляк, 49), Матвиенко — Худобяк, Клец — Гладкий.

Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев — Вакулко (Чеберко, 78), Полевой, Когут (Кочергин, 46), Лунев — Довбик (Баланюк, 78).

Предупреждения: Нестеров, Вербный — Когут, Полевой.