Украина

Подопечные Шарана в упорной борьбе разделили очки с командой Вернидуба (0:0).

Обе команды в прошлом туре потерпели поражение, поэтому сегодня были полны решимости добыть победу. Александрия какое-то время расценивалась как претендент на бронзовые медали, но сейчас прямым конкурентом подопечных Шарана является Олимпик в борьбе за 4-ю строчку таблицы. Луганчанам же трудно будет сдвинуться с 3-го места, но ни в коем случае нельзя терять концентрацию.

Команды начали поединок аккуратно, не форсируя события. Александрия выглядела немного активней на первых минутах, как и положено хозяевам, но доводить атаки до завершения не получалось. Настоящий ливень сопровождал игру команд, что должно было провоцировать игроков на дальние удары, ведь сложно вратарям ловить мокрый мяч. Именно так и поступил Гречишкин, выстрелив из-за пределов штрафной, но Леванидов, хоть и не с первого раза, смог накрыть круглого.

Подопечные Шарана могли открыть счет, когда Старенький разогнал контратаку и отдал пас на Грицука, который убрав на замахе соперника пробивал в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Команды ушли на перерыв, так и не порадовав болельщиков яркой атакующей игрой, но спишем это на погоду.

Начало тайма снова осталось за Александрией, но выжать из этого результат хозяева не смогли. Вторая половина игры сопровождалась большим количеством нарушений, что существенно замедляло темп. Заря могла отличиться на исходе часа игры, когда Соболь совершил рейд по своему флангу и навесил в штрафную, где никем неприкрытый Калитвинцев наносил удар, но не попал в правый верхний угол.

Команды боялись раскрываться, потому что ошибка могла очень дорого обойтись. Иногда возникали полу-моменты у команд, но ни удар Калитвинцева с угла штрафной, ни момент Леонова голами не увенчались. В добавленное время подопечные Вернидуба все-таки затолкали мяч в ворота, но с ним отправили в сетку и Леванидова, поэтому арбитр справедливо зафиксировал нарушение правил. Как итог — команды делят очки в очень непростом поединке.

Александрия – Заря 0:0

Александрия: Леванидов — Симинин, Басов, Гитченко (Бондаренко, 61), Шендрик — Огиря, Банада — Старенький (Леонов, 53), Грицук (Мягков, 75), Полярус — Пономарь

Заря: Левченко — Гордиенко, Пилявский, Форстер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев (Липартия, 76), Паулиньо (Любенович, 85), Петряк — Бонавентуре (Кадимян, 67)

Предупреждения: Симинин, Грицук, Леванидов — Гордиенко, Пилявский, Форстер