Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал игру своей команды в поединке против Александрии (0:0).

В матче между Зарей и Александрией команды так и не смогли определить победителя. Встреча закончилась с нулями на табло.

"Хочу для начала поздравить всех с большим праздником и с наступающим праздником Пасхи. Самое важное – здоровье, мира, тепла. Это то, что необходимо нам и нашей стране. Что касается футбола, то игра была не такой интересной, какой могла быть. Обе команды продолжают сражаться за места, которые дадут возможность играть в еврокубках. Было понятно, что будет сложно. Александрия показывает неплохой футбол. Да, у них есть ряд травмированных, как собственно, и у нас. В целом, игра была равной. Будем двигаться дальше. Хотелось бы большего. Лично я и моя команда – потеряли два очка, а не приобрели одно", — приводит слова менеджера официальный сайт луганского клуба.

"То, что мы не забили — заслуга соперника. Они строго сыграли в обороне. Но и была недоработка наших нападающих. Бонавентуре и Паулиньо не показали той игры, которую продемонстрировали в матче с Шахтером. Сегодня они выглядели блекло. Было мало движения, мало остроты с их стороны. Открывались неправильно, хотя на этой неделе мы показывали им, куда надо открываться и что делать".

"Через четыре дня нас ждет ответственный матч в Запорожье против Динамо. Будем готовиться, выходить и сражаться. Ну а в конце посмотрим, кто какое место займет. Все спрашивают у меня – серебро, бронза? Давайте закончим сезон. Цыплят по осени считают. Конечно, хочется находиться как можно выше".

Матч с Динамо подопечные Вернидуба сыграют 14-го апреля в 19:00.

