Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко подвел итоги матча с Карпатами (2:2).

В поединке 24-го тура чемпионата Украины днепропетровская команда играла на выезде против Карпат. Встреча закончилась результативной ничьей 2:2.

"Мне кажется, игра должна была понравиться и болельщикам на стадионе, и телезрителям. Особенно второй тайм, когда было много моментов и забитых мячей. Был хороший темп, хорошие скорости. Впервые в моей короткой тренерской практике команда забила четыре мяча, но мы не завоевали три очка. Но это футбол. Своими парнями я доволен. Тем, как вели игру против команды, на поле которой было тяжело играть всем в этом сезоне. Мы поставили соперника в тяжелое положение. Могли выигрывать, но не распорядились моментами в конце игры. Если же говорить об общих эмоциях, которые сейчас присутствуют, то, наверное, они больше положительные", — цитирует наставника официальный сайт Днепра.

"Откуда мотивация? Нам нужно набирать очки, чтобы было, что снимать. Если серьезно, мотивацию находить легко. Вы повторили мои слова на предматчевой установке. В чем искать мотивацию, если турнирное значение теряется? Для любого футболиста — в том, чтобы, прежде всего, выходить на поле. Если они пробились сюда, на эту прекрасную арену, в этот чемпионат — значит, они выиграли конкуренцию. Миллионы детей занимаются футболом, но мало кому удается поиграть в Премьер-лиге, за различные сборные. Поэтому выход на поле — это самое главное для спортсмена. Мы бы хотели, конечно, чтобы нам очки добавляли и еще премию за это платили, но мы пока в такой ситуации, что очки снимают. Поэтому нужно выходить бороться, быть честными перед болельщиками, перед тренерами, перед собой. Мы очень довольны, что у нас нет проблем с мотивацией. Пусть нас осталось немного, но легко в весенней части сезона с нами еще никому не было".

"Довбик? Конечно, нападающего оценивают по забитым мячам, и Артем провел хороший матч. Но я бы выделил всю команду. Может, это звучит неоригинально, и хочется кого-то особенно отметить. Тот же Лунев отлично для своего возраста провел второй тайм, Дима Нагиев. Все сыграли нормально. Да, Артем — молодец, оказался в штрафной и два раза хорошо исполнил, что позволило стать ему героем матча, по вашему мнению. Но первый тайм не был таким удачным с его стороны. А то, что у него большой потенциал, мы знали. Он начинает его реализовывать, и, надеемся, останавливаться не будет".

"Я не знаю, что дальше будет с командой. Вопрос не совсем по адресу. С нашей стороны мы делаем все, что зависит от тренеров и футболистов. Я верю и не допускаю других мыслей, что команда Днепр исчезнет с футбольного небосклона. Поэтому мы делаем свою работу и надеемся на лучшее".

В следующем туре Днепру предстоит дома принимать Сталь.