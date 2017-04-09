Украина

Защитник Шахтера Василий Кобин встретился с фанатами Горняков перед поединком с Черноморцем.

Уже традиционная для Шахтера автограф-сессия состоялась в Fan Shop клуба на ОСК Металлист. На сей раз с болельщиками пришел пообщаться защитник Горняков Василий Кобин, который охотно фотографировался и подписывал предметы клубной атрибутики Шахтера.

"Всегда приятно пообщаться с фанами", – сказал Кобин, для селфи с которым выстроилась немалая очередь.

"Не ожидал, что столько людей придет. Уже даже и не вспомню, когда в последний раз такое количество автографов раздал. Очень много приятных слов услышал от болельщиков. Эти встречи заряжают позитивными эмоциями. Надеюсь, у нас будет хорошая поддержка, а мы постараемся порадовать людей победой над Черноморцем", — завершил Василий.

В данный момент в матче Шахтер – Черноморец продолжается второй тайм. Счет на эту минуту в пользу одесситов – 2:1.