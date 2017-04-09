Украина

Нападающий Стали Роман Дебелко прокомментировал победную игру своей команды в матче против Волыни (2:0).

Сталь в 24-м туре украинской Премьер-лиги обыграла Волынь, забив 2 гола во втором тайме.

"Было много единоборств. Все мы знаем стиль Волыни — это такая силовая команда. Очень рады, что добыли победу, к которой мы шли. Так что после матча все счастливы", — цитирует защитника официальный сайт Стали.

"Как тренер настраивал на игру? Говорил, что нужно выиграть подборы и постараться выиграть единоборства".

"Сложно сказать, почему мы не так долго не могли забить. Где-то немного не хватало концентрации и хладнокровности. Но в конце мы все-таки добились своего и выиграли".

В следующем туре каменчанам предстоит дерби с Днепром.