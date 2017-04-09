Шахтер потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв дома Черноморцу. Смотри видео голов и обзор матча Шахтер — Черноморец.
Черноморец победил в Харькове, ФК Шахтер
09 апреля 2017, 21:00
Черноморец сотворил главную сенсацию тура, одержав победу над Шахтером. Моряки уступали по ходу матча, однако красивый гол Андриевского и дебютный мяч Жорже Элиаса принесли Черноморцу три очка.
Вашему вниманию обзор матча:
Шахтер – Черноморец 1:2
Голы: Бернард, 27 — Андриевский, 37, Элиас, 68
Шахтер: Пятов — Срна, Кучер (Коваленко, 83), Ордец, Исмаили — Малышев (Патрик, 61), Степаненко — Марлос (Феррейра, 70), Тайсон, Бернард — Бланко-Лещук
Черноморец: Каневцев — Хочолава, Азацкий, Аблитаров — Татарков, Сильвио (Ковалец, 46), Третьяков, Мусолитин (Машнин, 72), Андриевский — Барилко (Элиас, 58), Хобленко
Предупреждения: Степаненко, Бернард, Феррейра — Хочолава, Хобленко, Сильвио, Андриевский, Каневцев, Машнин, Ковалец