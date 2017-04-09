Отставание Динамо от Шахтера в турнирной таблице сократилось до 11 очков.
Артем Беседин и Андрей Ярмоленко, фото ФК "ДИНАМО"
09 апреля 2017, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо — Олимпик 4:0
Голы: Беседин, 21, Ярмоленко, 26, 65, Гармаш, 51.
Динамо: Коваль — Пантич, Вида, Кадар — Морозюк, Сидорчук (Фелорчук, 70), Шепелев (Рыбалка, 64), Антунеш — Ярмоленко, Гармаш (Буяльский, 79) — Беседин.
Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Гринь, Богданов, Поступаленко (Цимбалюк, 46), Моха, Гошкодеря (Хомутов, 78) — Матяж (Гемега, 46).
Предупреждения: Морозюк — Иллой Айет, Гришко.