Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от поражения Черноморцу в матче УПЛ.

Встреча проходила в Харькове на стадионе Металлист и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Это стало первым поражением для Горняков в нынешнем сезоне.

"Есть поединки, которые сложно комментировать. Это один из них. Наша команда старалась делать все, было много голевых моментов. Мы проводили практически все время у ворот соперника. Черноморец же, пробравшись пару раз к нашим, воспользовался моментами и забил. Это футбол, и потому хочу поздравить соперника с победой", - цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

"Честно говоря, мы не слишком переживаем об оппонентах. В первую очередь должны думать о себе, о нашей команде. Давным-давно говорю футболистам: ни в коем случае нельзя думать, что мы уже что-то выиграли. Возможно, сегодняшний матч является отличным предупреждением, подтверждающим мои слова. Нужно еще много работать и очень многое сделать для победы".

Отметим, что донецкая команда занимает первое место в таблице УПЛ, опережая Динамо на 11 очков.