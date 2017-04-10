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Football.ua — о надуманной проблеме, будто на втором этапе у команд из нижней шестерки и их футболистов не осталось должной мотивации играть.

Если вы смотрели поединки, как минимум, последнего тура УПЛ, предматчевые студии, интервью участников после финального свистка и послематчевые пресс-конференции, то вы обязательно энное количество раз слышали слово "мотивация". Удивительно, но еще до старта второго этапа чемпионата нашлось столько недовольных нынешним форматом, что фразы, вроде "товарищеские матчи с повышенной ответственностью", "где же им сейчас искать мотивацию?", "тяжело настроить футболистов играть на все сто процентов" и тому подобное в контексте едва ли не половины команд лиги стали обыденным делом в последние недели.

Касаются они команд из нижней шестерки. Чаще всего – тройки клубов, которым не угрожает вылет, но нет шансов побороться за места в еврокубках: Зирки, Ворсклы, Стали. Но, что удивительно, даже в контексте Карпат, Волыни и Днепра подобные фразы звучат достаточно регулярно, чтобы серьезно раздражать. Кстати, наставнику Стали Леониду Кучуку не очень понравился вопрос о мифическом отсутствии мотивации, и он высказался достаточно резко: "Если нет мотивации – нужно заканчивать. Любая игра – это мотивация. Даже если во дворе играть, должна быть мотивация, чтобы побеждать соперника. Побеждать нужно учиться".

Впрочем, в этом же туре, проиграв в Кропивницком, Василий Сачко на фоне высказывания Леонида Кучука заявил следующее: "Большой минус – вопрос мотивации в играх во второй "шестерке". Нужно вносить коррективы, чтобы был интерес". В общем, следует понимать, что тренер проигравшей команды в матчах именно нижней шестерки жалуется на низкий уровень мотивации своих же футболистов? Примечательно, что проиграла Ворскла как раз другой команде из так называемой тройки клубов, испытывающих проблемы с настроем и желанием побеждать (значит, у Зирки на самом деле с этим все в порядке, не так ли?).

Конечно, нужно признать, что формат можно сделать интереснее за счет тех же поединков плей-офф, когда, например, свои шансы побороться за зону Лиги Европы может получить седьмая или даже восьмая команда по итогам первого этапа (вариантов на самом деле много). Но говорить об отсутствии мотивации у команд и футболистов в нынешнем сезоне – полная чушь. Десять доказательств – ниже.

1. Рабочее место в УПЛ – на вес золота для футболистов

В украинском чемпионате сейчас не так много сильных футболистов и действительно много – посредственных и серых по своему уровню мастерства (более того, их – подавляющее большинство, если мы говорим о командах нижней шестерки). Потому лучшее, что умеют делать эти футболисты и их команды в целом – бороться, а не играть. И вот, представьте, если такой вот среднестатистический игрок начнет еще и филонить. Итог – на его место при первой же возможности возьмут примерно такого же футболиста, и, как минимум, не хуже – при желании подписать сейчас неплохого свободного агента с украинским паспортом не так уж и сложно. На рынке есть слишком много желающих трудоустроиться украинцев, и слишком мало вакансий в нашем чемпионате. Далеко не все футболисты готовы хоть завтра уехать в условный Казахстан или Беларусь. А вот в обратном направлении украинцы ехать готовы с большим желанием. Все, что им нужно – стабильность, и домой они поедут с удовольствием. Не верите? Спросите у Юрия Габовды, который из минского Динамо, традиционно играющего в квалификации Лиги Европы, ушел во второлиговый Рух. И если кто-то думает, что трудоустроиться как в Украине, так и в ближайшем зарубежье, в более-менее приличном в финансовом плане клубе легко, вы ошибаетесь. Поэтому главная мотивация для футболистов из не самых сильных команд – иметь возможность спокойно планировать свою жизнь, обеспечивать семью и иметь стабильность, будучи трудоустроенным у себя дома, в Украине. Для этого нужно работать на максимуме. И футболисты об этом знают.

2. Репутация футболиста – шанс уйти на повышение

Украинские клубы в финансовом плане можно разделить на четыре категории. В первую попадают клубы с огромными финансовыми проблемами, как вот Волынь и Сталь, в которых футболистам не платят месяцами. Вторая категория – стабильные клубы, вроде Олимпика и Черноморца, но с небольшими по футбольным меркам зарплатами. Третья – клубы с хорошей зарплатой, вроде Карпат, Зари, Ворсклы. Четвертая – гранды из совсем другой планеты. Вот и вопрос: как вы думаете, есть ли мотивация у того же Карикари из Стали, который в любом случае думает по крайней мере на сегодняшний день о смене клуба летом? Ответ ганца – 5 голов в последних трех матчах, когда у его клуба пик проблем: и денег не платят 4-5 месяцев, а еще по телевизору говорят, что команде на за что уже бороться. На самом деле, даже в поединках нижней шестерки можно и нужно проявлять себя и работать настолько усердно, чтобы получить возможность трудоустроиться в новом сезоне в более благополучном и амбициозном клубе. Тем более, еще и возможности заграницей для этого действительно большие, если у тебя есть соответствующий уровень.

3. Молодежь получает практику на уровне УПЛ и играет под прицелом скаутов

Выдернуть и увезти молодого украинского таланта в условную Турцию, Польшу, Грецию или Испанию – задача для европейских агентов и клубов не самая сложная. В Украине конкурентов у них почти нет, поскольку даже Динамо с Шахтером не горят желанием платить по несколько сотен тысяч долларов за условного таланта Карпат. Если получается переманить футболиста за небольшие деньги/копейки – отлично, если нет – ничего страшного. Поверьте, скауты сейчас внимательно следят за украинскими молодыми футболистами. Потому что предпосылки для их потенциальных переходов сейчас в нашей стране как никогда благоприятные, чего не было добрый десяток лет времен олигархического футбола в стране. Да и без этого, у любого вчерашнего дублера, вроде Жукова и Фатеева из Зирки, Мысыка и Задераки из Стали, проблем с мотивацией получить свой шанс на новом уровне нет и быть не может. Иначе играли бы не они, а другие футболисты без подобных трудностей с восприятием реальности.



4. Продление контрактов с нынешним клубом

В нынешних условиях клубы стараются не подписывать длительные соглашения, чтобы обезопасить себя в случае возникновения финансовых проблем и последующих судовых разбирательств с футболистами. В особенности это касается игроков от 27-28 лет и старше. Не зря в футболе давным-давно шутят о том, что самое важное для футболиста – хорошо сыграть первый матч в сезоне, чтобы получить место в составе в дальнейшем, и последний – чтобы заработать продление контракта. Поэтому именно сейчас, на финише сезона, решается судьба десятков футболистов из нижней шестерки, у которых заканчиваются контракты с их нынешними клубами. По итогам сезона вариантов для каждого из них существуют много и разного характера: можно остаться без предложения о продлении, получить такое предложение, но на не устраивающих тебя условиях, или же диктовать уже свои условия в переговорах с клубом, в случае, если проявил себя наилучшим образом и обратил на себя внимания в том числе взоры других клубов. Чем не мотивация?

5. 6 матчей за 4 месяца и одну неделю

Именно столько официальных поединков сыграли футболисты той же Ворсклы за последнее время. В начале декабря команда ушла на зимний перерыв, 10 января начала сборы, которые длились полтора месяца. И с возобновлением чемпионата полтавчане сыграли ровно 6 официальных поединков в чемпионате. При этом, ни Сталь, ни Зирка, ни Ворскла не добрались до полуфинальной стадии Кубка Украины. А сколько футболистов первого состава делегируют эти клубы в различные сборные, где бы те получали дополнительную игровую практику?.. Теперь до конца сезона этим командам осталось сыграть 8 поединков. Итого, получится 14 поединков за полгода. Неужели парни настолько не любят футбол, чтобы у них вдруг не было желания именно играть, когда такая возможность выпадает катастрофически редко? Нужно помнить, что футболисты просто любят играть. И если уж каждый из них прошел эти чертовые сборы с кучей беговой работы и различных тестов, то играть – это еще и отдушина.

6. Нужно играть за тренера

Есть два момента в этом контексте. Первый – морально-этичный: если тренер верит в тебя и выстраивает с тобой доверительные отношения, позволяет заниматься любимым делом и прилично зарабатывать при этом – ты должен отвечать ему взаимностью и, как минимум, стараться, даже когда получается далеко не все. Второй момент – более прозаичный. Проводим логичную цепочку: футболисты не выкладываются на сто процентов – команда проигрывает – тренера увольняют – приходит новый тренер с другими требованиями и виденьем футбола – приходят новые футболисты – для них нужно освободить место – тебе нужно искать новое место работы. В здоровом коллективе футболисты всегда защищают своего тренера. Особенно те, кого приглашал в команду именно этот специалист.

7. Премиальные

Например, в Волыни их нет, но ведь у клубов, борющихся за выживание, главная мотивация – турнирная. А вот у той же Стали премиальные за победы есть. И руководство клуба их, в отличии от зарплат, выплатило – за удачный старт весенней части сезона. Так что не надо сбрасывать со счетов и этот момент – поправить свое финансовое положение за счет результата – всегда приятный и важный момент.

8. Болельщики и репутация клуба

Конечно, с трудом верится, что в нынешних условиях футболисты ставят подобные вещи во главе угла. Собственно, потому этот пункт находится в конце списка. Но и в Ворскле, и в Зирке, и в Стали есть футболисты, которые являются воспитанниками своих нынешних клубов, играют в них 6-10 лет или же прошли с ним путь из второй (как вот в случае со Сталью) или первой лиги (Зирка). Что, Чеснаков или Каленчук не думают о репутации клуба и своих болельщиках? Они неоднократно проявляли свой патриотизм по отношению к своему клубу и своими действиями на поле доказывали, что с мотивацией у них все в порядке даже в самый сложный момент для проявления подобных чувств и эмоций. И таких футболистов в каждом из клубов предостаточно.

9. Тренеру важно продолжать выигрывать

Собственно, наставникам тоже нужно думать о том, чтобы не остаться по итогам сезона у разбитого корыта без работы. А тренер всегда напрямую зависит от игры своих футболистов. Следовательно, если ты не можешь их мотивировать и обучить, то насколько ты являешься ценным для своих же подопечных и клуба в целом? Да и работу тренера всегда оценивают по результату. Поэтому даже в условиях отсутствия турнирных задач нужно обязательно продолжать побеждать, чтобы на твое место не пришел кто-то другой.

10. Шанс наиграть состав на следующий сезон и проверить всех

Еще одна мотивация для наставников – в матчах, которые ничего, по большому счету, не решают с турнирной точки зрения, провести необходимую работу для успешного выступления в следующем сезоне: можно проверить дублеров или даже лучших футболистов из команды U-19, можно дать последний шанс резервистам, чтобы определиться, смогут ли они тебе помочь в следующем сезоне, можно экспериментировать с тактическими схемами и так далее. В общем, открывается широкий плацдарм для творчества и поиска оптимальных решений, которые позволят побеждать в следующем сезоне. Все, что для этого нужно – немного терпения от руководства, плюс – твоя собственная решительность и желание искать, учиться, развиваться и получить возможность найти ответы на множество интересующих тебя вопросов. Впрочем, подобные качества есть далеко не у всех тренеров Премьер-лиги.

Подытоживая, нужно признать, что любой формат чемпионата с максимальной турнирной нагрузкой до последнего матча каждого из клубов – лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Но точно так же нужно признать, что проблемы с мотивацией у футболистов, команд и тренеров на данный момент – это не более, чем миф. Проблемы с мотивацией при нынешнем формате в контексте отдельных команд и поединков нижней шестерки испытывают исключительно телевещатели и болельщики, которым действительно сложно понять, зачем им смотреть матч команд без турнирных задач. Но путать одно с другим – огромная ошибка. У футболистов с мотивацией все в полном порядке, и они, как и тренеры, не устают об этом повторять (исключение же из этого правила стало отличным поводом для этой статьи – не более того). Да и в матчах нижней шестерки они продолжают подтверждать это старанием. Да – и это совершенно другое дело – привычным отсутствием мастерства, но если вы смотрели матчи Зирки, Стали и Ворсклы в последних турах, то должны признать, что с желанием играть и побеждать у футболистов на самом деле все в порядке.

Анатолий Волков, Football.ua