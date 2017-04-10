Украина

Football.ua выделяет самые интересные и важные моменты 24-го тура чемпионата Украины.

Как Сталь стала седьмой

Нет, не в турнирной таблице. Там она по дополнительным показателям все еще восьмая (конкретней – у Стали на три мяча хуже разница забитых и пропущенных, чем у Ворсклы). На прошлой неделе мы писали о том, как половина клубов лиги только этой весной уже использовала схему с латералями. По итогам первого отчетного тура можно смело говорить о том, что к этим коллективам присоединилась и команда Леонида Кучука. Причем, в 2017 году из шести поединков команда из Каменского уже трижды играла по схеме 3-4-3, так что можно говорить о том, что такая формация становится, по сути, основной для специалиста и его коллектива. И что интересно – во всех трех этих встречах, включая субботний матч с Волынью, Сталь выигрывала. Сначала 3-4-3 принесли успех в поединке с Черноморцем на выезде, позже дома была разгромлена Александрия, и вот теперь настал черед Волыни. Разница забитых и пропущенных голов в этих встречах – 7:1. Если же конкретнее говорить о противостоянии с луцким коллективом, то можно отметить и такой факт – гости не нанесли ни одного удара в створ ворот Панькива, хоть и победу Стали сложно назвать простой. Но суть в другом – схемы 3 – 5 – 2 и 3 – 4 – 3 окончательно прижились в Премьер-лиге, учитывая, что так сыграли уже больше половины клубов. (Анатолий Волков).

Днепр: несмотря ни на что

Команда Дмитрия Михайленко до поединка во Львове не проигрывала весной. Благодаря отличным результатам, команда, несмотря на регулярные снятия очков, покинула последнее место в турнирной таблице и всерьез навязала борьбу как раз команде Олега Дулуба. В любом случае, днепряне уже не казались явным аутсайдером в этом противостоянии. Но на прошлой неделе как раз перед очной встречей прямых конкурентов стало известно, что с Днепра снова сняли очки, на этот раз – три, что автоматически означало уже шестиочковое отставание от Карпат. Признаюсь, в этот момент подумалось, что теперь подопечные Михайленко окончательно сломаются, ведь если до этой новости они в интервью заявляли о готовности побороться за выживание, то сейчас новый удар по их амбициям мог стать переломным.

Однако по итогам поединка во Львове осталось четкое впечатление и ощущение того, что Днепр несправедливо потерял очки в гостях и действительно наиграл на победу. Если бы Кочергин реализовал свой супермомент после выхода 3 в 1 под занавес матча – так бы и случилось. С одной стороны, Днепр виноват сам, ведь моменты и у своих, и у чужих ворот он создавал сам. Причем, у ворот Боровика их было больше, но подвела реализация. Но важно другое – команда не сломалась даже в такой ситуации, еще раз доказав, что не заслуживает вылета… однако вылетит из-за старых долгов – почти наверняка (Анатолий Волков).

Пешком не обыграешь никого

Перед началом сезона, учитывая, что уровень практически всех команд существенно «просел», ожидалась большое количество крупных счетов – Шахтер и Динамо (особенно Горняки), ведь мало изменились. Но какого-то кардинального разрыва не произошло – гранды, слегка расслабились, осознавая свое преимущество, и сейчас довольно трудно без просмотра календаря вспомнить матчи, когда преимущество Динамо или Шахтера было неприличным. Шахтер, к примеру, трижды победил в три мяча и один раз в четыре – норма для любого сезона, не только для этого. А после того, как Горняки существенно оторвались от Динамо и вылетели из еврокубков, уровень их концентрации упал до минимального уровня. Команда Фонсеки практически все матчи провела «пешком» — да, даже играя неторопливо, дончане побеждали соперников, хоть и минимально. Но было очевидным, что долго и безнаказанно это продолжаться не может.

И вот в 22 туре очки у Шахтера отбирает Олимпик (ничья), а в 24-ом – Черноморец (победа). Этот матч Шахтер тоже играл неторопливо, мяч был полностью под его контролем. Но время шло, а кроме тотального контроля мяча, да постоянных передач с фланга от Срны к которым уже давно все привыкли, Горняки не могли ничего предложить защите Черноморца. Да, моменты изредка возникали, но в большинстве случаев Черноморец справлялся достойно.

А вот защита Шахтера оказалась не готова к выпадам одесситов, дважды пропустив на контратаках. Похоже, Пауло Фонсека оказался не готов к тому, что придется не только учить команду играть, а и мотивировать. (Александр Озирный)

Динамо: схема подходит всем

Яркая игра в прошлом туре спровоцировала поток материалов о новой тактической схеме Динамо. Не удивительно, что Ребров решил пользоваться тем, что работает. И, похоже, эта схема пришлась всем по душе.

Андрей Ярмоленко ушел из фланга, где, как ни крути, меньше места для маневра и, получив пространство начал играть будто перерожденный. Морозюк и Антунеш, поднявшись выше и, получив за спиной трех защитников и двух опорных, тоже расцвели и проявили свое лучшие атакующие качества (особенно это касается Морозюка).

Неплохо выглядит и Гармаш, который за спиной имеет двух опорных, а рядом – ярко выраженного атакующего полузащитника. Это дает ему возможность меньше работать на отбор мяча, а наслаждаться взаимодействием с Ярмоленко. Шепелев, играет так, будто он и не молодой дебютант – спокойно, уверенно, без феерверков, но и без ошибок – размеренно набирается опыта.

Остается выяснить, как будут выглядеть под давлением три центрбека – пока что уровень соперников не давал возможности это проверить, но уже совсем скоро матч с Шахтером, после которого у нас отпадет необходимость гадать – что же собой представляют Пантич и Кадар. (Александр Озирный)

Вернидуб поддается тренду

Модная нынче схема игры с тремя защитниками и латералями дошла и до Зари. Что не устраивает Вернидуба в прежней схеме – не совсем понятно. Возможно, он пытается найти рецепты выхода на более высокий уровень – безуспешная борьба за второе место с Динамо, похоже, уже надоела тренеру луганчан.

Вот что явил Вернидуб болельщикам. Три центральных защитника – Пилявский, Форстер, Гордиенко. Треугольник в полузащите – Гречишкин и Харатин (опорные), Калитвинцев (атакующий). В качестве латералей – Соболь и Петряк, а Паулиньо и Бонавентуре – нападающие.

Такой вариант, конечно, имеет свои перспективы. К примеру, Калитвинцев уже неплохо выглядит в центре поля, а Паулиньо и Бонавентура могут многое дать атаке, ведь тот же Паулиньо, играя на фланге, все равно постоянно уходил в центр, ища большую вариативность.

Сможет ли эта схема прижиться и в Заре, мы узнаем чуть позже – в матче с Александрией пока были видны только неплохие перспективы. Даже с новой схемой Заря выглядела лучше снова разочаровавшей Александрии. (Александр Озирный)

В материале использованы фото ФК Карпаты, ФК Шахтер