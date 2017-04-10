Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна поделился своими впечатлениями после игры команды в матче с Моряками.

В матче 24-го тура чемпионата Украины Шахтер принимал Черноморец. Встреча закончилась минимальной победой гостей (2:1). Стоит отметить, что для Горняков это было первое поражение в чемпионате в этом сезоне.

"Нужно поздравить одесситов с победой. В каждом туре мы создаем моменты, но много не реализовываем. Соперник же оформил два гола и добился успеха. Таков закон футбола: если не забиваешь, то пропускаешь. Сами виноваты в этой ситуации. Было много шансов, которые мы не использовали, и на сегодняшний день это наша единственная большая проблема. И проигрываем, и выигрываем мы только вместе", — цитирует защитника официальный сайт Шахтера.

"Мы должны провести анализ матча и двигаться вперед, ведь все в наших руках. Сегодня мы не были достаточно агрессивны в чужой штрафной, плюс удача была не на нашей стороне. Здесь нечего говорить: необходимо учесть этот поединок и подойти к следующему еще более сильными, с уверенностью в том, что нужно победить".

В следующем туре подопечным Фонсеки предстоит дерби с Олимпиком. Матч состоится 15-го апреля в 17:00.

