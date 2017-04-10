Украина

На этой неделе представитель полузащитника Шальке Евгения Коноплянки вылетит в Стамбул, чтобы провести встречу с руководством Фенербахче.

Переезд Евгения из Украины в Европу не принес 27-летнему полузащитнику ожидаемой славы. Вслед за неудачным сезоном в Испании, где Коноплянка не смог закрепиться в составе Севильи, полузащитник проводит еще более невзрачный год в Шальке, за который украинец выступает на правах аренды.

В основной состав гельзенкирхенцев Евгений попадает крайне редко, при этом в последнее время он частенько оказывается и вовсе вне заявки немецкого клуба. Учитывая сложившуюся ситуацию, Коноплянка уже подыскивает себе новый клуб, и подходящий для себя вариант украинец видит в стамбульском Фенербахче.

Как сообщают турецкие СМИ, Евгений уже отрядил своего агента на встречу с руководством Фенера, которая состоится на этой неделе. За хавбека клуб из Стамбула готов заплатить порядка 12 млн евро.

Действующий контракт Коноплянки истикает летом 2019-го года.

В текущем сезоне на счету украинца 6 голов и 2 результативные передачи 25-ти матчах за Шальке во всех турнирах.