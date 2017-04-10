Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча своей команды с Олимпиком.

В поединке 24-го тура УПЛ киевляне разгромили Олимпик со счетом 4:0.

"Наверное, со стороны могло показаться, что мы выиграли легко, выиграли на классе. Но я видел огромное желание игроков. И не только в этом поединке, а и в последних матчах, когда что-то поменялось в нашей игре. Поверьте, это работа на тренировках, это их концентрация, их желание поменять какие-то свои функции. Как я уже говорил, не какая-то схема, не модель выигрывает матч, а футболисты, которые в последних играх выходят с желанием и пытаются вернуть болельщиков на стадион и в первую очередь вернуть свою уверенность", — сказал менеджер после матча.

"Когда осталось шесть лучших команд, нельзя говорить о недооценке. В матче с Олимпиком все отнеслись к этой игре серьезно, создали много моментов, выиграли матч, но, что самое главное – не пропустили и получили уверенность на следующие игры".

"Мое будущее в команде? Для меня крайне важно, чтобы была потребность во мне. Я не остался потому что я когда-то что-то выиграл. И я, и президент, хотим увидеть прогресс. Если есть прогресс и есть мотивация у футболистов работать со мной, наверное, в первую очередь, решение должен принимать президент, а не только я. Я не могу все это комментировать. Да, я придерживаюсь своего мнения, до конца контракта я доработаю, а затем мы с президентом сядем и решим. Если президента это не устраивает, он должен сказать это вам, сказать мне. Сейчас мы в абсолютно нормальных отношениях. Что будет в конце сезона – посмотрим", — добавил специалист.

После 24-х сыгранных туров УПЛ Киевляне занимает второе место в чемпионате, отставая от Шахтера на 11 очков.