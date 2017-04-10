Украина

Шахтер провел акцию, в рамках которой болельщики могли выразить свою любовь к клубу.

Перед матчем 24-го тура Премьер-лиги против Черноморца (1:2) Шахтер устроил акцию среди своих болельщиков. На стенах клубного магазина были размещены ватманы, на которых фанаты могли выразить свою любовь клубу.

Как отмечает официальный сайт Шахтера, участники были из самых разных городов Украины – Харьков, Полтава, Коломыя, Энергодар, Шостка, Лисичанск, Запорожье, Днепр, Сумы, Донецк и других.

Ознакомиться с работами участников вы можете на фото ниже: