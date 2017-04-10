Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал поражение своей команды в матче против Динамо.

Донецкая команда проиграла подопечным Реброва в 24-м туре чемпионата Украины с разгромным счетом 0:4.

"Поздравляем Динамо с заслуженной победой. Мы сегодня, наверное, наошибались за все предыдущие матчи. Очень плохо сыграли в обороне, много чего у нас сегодня не получалось. Эмоционально ребята, наверное, были пустые — в предыдущих матчах они отдали на поле всех себя. На поединки с такими соперниками, как киевское Динамо, нужно выходить готовыми на все 100% во всех аспектах, но ребята сегодня были без эмоций. И на фоне этого мастерство «Динамо» было заметно выше нашего. Так что проиграли мы сегодня закономерно", — сказал тренер после матча.

"Мы разберем эту игру. Определим причины, почему не было эмоций, почему у футболистов нашей команды не горели глаза. И, исходя из этого, будем готовиться к следующим матчам. Даже наши гранды не играют ровно все поединки. Мы в каждой игре мы стараемся прилагать максимум усилий. Так получилось, что сегодня у ребят не пошло. Почему? Разберем все моменты сегодняшней игры, поговорим с ребятами. В любом случае, найдем выход".

На данный момент Олимпик занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 35 набранных пунктов.