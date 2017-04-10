Украина

Молодежные команды Шахтера отправятся в Испанию на престижный международный турнир.

Донецкий Шахтер примет участие в крупном турнире — Международный средиземноморский кубок — 2017. Представлять клуб будут команды возрастных категорий U-16 и U-19.

В турнире также примут участие молодежные коллективы Манчестер Юнайтед, Баварии, Барселоны, Вильярреала, Атлетика и других клубов.

Команды будут разделены на группы из которых выходят два первых места. Матчи будут проходить по два тайма в 25 минут и перерывом в три минуты. При ничьей в основное время будет пробиваться серия пенальти.

Шахтер U-16 попал в группу с американским Прайд Соккер Клаб и испанскими Паламосом и Риупример Рефо. Шахтер U-19 будет играть в группе с испанским Кальдес-де-Малавелья, ивуарийским Кокумбо и британской Академией Баксвуд.

Всего в кубке примут участие 284 клуба из более чем 40 стран мира. Матчи пройдут с 11 по 16 апреля.