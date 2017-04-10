Украина

Защитник Олимпика Ярослав Олейник поделился своими впечатлениями после матча с Динамо, а также рассказал о предстоящем матче против Шахтера.

В матче 24-го тура чемпионата Украины дончане проиграли подопечным Реброва с разгромным счетом 0:4.

"Пропустив первый гол, мы должны были идти в атаку, раскрываться, а киевляне получили свободные зоны. Допустили ошибки, за которые нас наказали. Теперь будем анализировать игру, и стараться впредь не повторять этих ошибок. Сложно сказать, почему так вышло. Провели ряд неплохих матчей, а в матче с Динамо не были похожи сами на себя. Приложим все силы для того, чтобы исправиться в следующих матчах", — цитирует защитника официальный сайт Олимпика.

"По сути, у киевлян было не так много моментов, но они их реализовали. В таких матчах нельзя позволять оппоненту свободно себя чувствовать, наказание приходит быстро за малейшую оплошность. Это и приключилось, когда забивали Беседин и Ярмоленко в первом тайме. В то же время свои моменты мы не смогли реализовать".

"Не могу сказать, что расположение "бело-синих" на поле было для нас дискомфортным. Мы разобрали игру соперника, знали, как он будет играть, каждый футболист знал, какую позицию занимать, куда будет открываться оппонент. Но сыграть без ошибок не получилось".

"Не знаю, почему не получается забить в ворота соперника. Мы много работаем на тренировках, уделяем внимание этому компоненту игры. Но пока что не получается забить, хотя и моменты ведь создаем. Постараемся в игре с Шахтером прервать эту серию. Уверен, что забитый мяч придаст нам уверенности и дальше будет легче".

"Шахтер? Горняки всегда опасны, хоть после поражения, хоть во время победной серии. Мы тоже проиграли, так что, как и они, хотим реабилитироваться, и в субботу будем играть только на победу", — добавил защитник.

Матч против подопечных Фонсеки Олимпик сыграет 15-го апреля в 17:00.