Украина

Главный тренер Черноморца Александр Бабич признан лучшим наставником минувшего тура чемпионата Украины.

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец под руководством Бабича на выезде сенсационно одолел Шахтер (2:1).

Таким образом, одесситы нанесли Горнякам первое поражение в чемпионате.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров провело анализ и назвало наставником тура именно тренера Черноморца Александра Бабича.

Бабич получил от жюри по 5 баллов за номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными и тренерское мастерство.