Украина

8 апреля, несмотря на непогоду в Киеве состоялось открытие любительского чемпионата по мини-футболу среди корпоративных команд под эгидой Фонда Игоря Беланова.

Проливной ливень и шальной ветер не повлияли на открытие мероприятия. Праздник футбольного счастья стартовал ровно в 11 утра. На церемонию открытия собрались не только участники чемпионата, болельщики и фанаты, но и представители футбольного и спортивного эстеблишмента страны. Среди гостей были президент НОК Украины — Сергей Бубка, президент ФФУ — Андрей Павелко, звезды шоу-бизнеса Александр Кривошапко, Игорь Моляр, Дмитрий Гордон, заслуженные ветераны спорта — Владимир Мунтян, Андрей Биба, Василий Рац, Олег Протасов, Юрий Максимов, Вячеслав Свидерский, представители футбольных кругов Испании, Словакии и многие другие.

Чемпионат открывался состязанием детских команд 2008г. рождения за Кубок "Отрытие BFL -2017". В напряженной борьбе под непрекращающимся весенним ливнем со счетом 5-7 в финале победу над воспитанниками киевской школы "Столица" одержали их сверстники — ученики школы Блохина-Беланова из Винницы. Чем подчеркнули уровень подготовки и квалификацию тренерского состава школы.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка в своей речи на торжественном открытии поздравил Игоря Беланова со стартом чемпионата, отметил хороший уровень организации, а также добавил, что такие мероприятия делают нацию по-настоящему спортивной и здоровой, формируя основу настоящей Олимпийской нации

Президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко вместе с Игорем Белановым наградили детские команды медалями и вручили Кубок "Отрытие BFL 2017" команде школы Блохина-Беланова.

В своем выступлении Президент Федерации Футбола Украины сказал : "Мы благодарим Игоря Ивановича за доброе начало, такие турниры несут огромный вклад в развитие любительского, детско-юношеского и в целом футбола в нашей стране. Очень приятно, что легенда нашего футбола по-настоящему принимает во всем этом активное участие, передает свой бесценный опыт будущим поколениям. Федерация Футбола всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать такие начинания, особенно в наше непростое время."

Игорь Беланов, поблагодарил Владимира Мунтяна и Андрея Бибу за вклад в развитие спорта и подчеркнул, что они для него кумиры и его футбольный талант сформирован под влиянием их игры, результатов и спортивного рвения.

Со слов представителя Фонда Игоря Беланова Александра Колтунова, данный чемпионат — это платформа, в рамках которой будут реализованы проекты не только со взрослыми командами, которые уже принимают участие в Belanov Football League , но и в области детского футбола, и осенью будет проведен турнир по дворовому футболу в нескольких городах Украины . Он также отметил, что данный чемпионат не состоялся бы без поддержки Ассоциации развития аматорского и корпоративного спорта, и всех небезразличных партнеров, которые любят футбол также как и мы.

Ожидаемым сюрпризом для многих гостей было обещание Игоря Беланова привезти на открытие свой Золотой мяч лучшего игрока Европы 1986г, с которым сфотографироваться мог каждый желающий. Как говорит Игорь Иванович : прикасаясь к нему — каждый человек получает немного фарта и он приносит удачу!"

В чемпионате Belanov Football League в 2017г. участие принимают 36 команд разделенные на 3 лиги. Игры проходят каждую субботу/воскресенье на полях ФК "Столица" на Троещина.

Матчи 8 и 9 апреля для некоторых команд закончились с нефутбольными результатами :

Triolan 10:2 Никос

BigBoard 4:2 Materialise

WindRose 5:1 Яблоко

VENTS 6:0 ВАЗ 2101

WIFIBAR 3:2 Перун

ЗЗБК№1 0:3 Столиця\Hummel

Авиалига 0:4 Санта Бремор

This is Пивбар 2:4 АвтоНова-Д

Твереза нація 6:3 МХП

x-team 0:4 УкрСибБанк

USB 2:9 Atletico

Футбол1.2 1:3 I-Panthera

9 апреля :

Partizan 0:5 Skidka

Канон 2:3 Imperial Tobaco

Walzer 3:3 СК Провидна

Центральный Офис 11:1 Агросем

Wolves 5:1 Аватас Евросмак

INTER 4:0 Anika Trade

Как ранее писал Football.ua, чемпионат Игоря Беланова — Belanov Football League проводится в Киеве с 8 апреля по 8 октября с призовым фондом 250 000грн.

Все подробности о чемпионате читайте на официальном сайте Лиги — http://bfl.igorbelanov.com.