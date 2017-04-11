Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал изменение игровой схемы в киевском Динамо, с которым луганчане сыграют в 24-ом туре.

Юрий Вернидуб признался, что ему тяжело переносить неудачные результаты. Также наставник Зари поделился своими мыслями по поводу тактики, по которой

"Я очень тяжело переношу поражения и долго прихожу в себя. Хорошо, что семья помогает быстрее это все забыть. Есть еще наркотик в лице собаки и кота, они помогают найти душевное равновесие и продолжать работать дальше", — рассказал Вернидуб о моральном восстановлении после неудачных результатов.

"Динамо сейчас играет по такой же схеме, что и мы. 3-5-2 — атакующий футбол, но эту схему можно моментально трансформировать в оборонительную. Если три защитника и два вингера играют в ней высоко, то ты явно хочешь атаковать. Да и опорников в этой схеме не два, а один, за счет чего атака становится насыщеннее, в ней участвует сразу шесть игроков", — прокомментировал тренер Зари схему Динамо в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что матч 25-го тура УПЛ между Зарей и Динамо состоится 14 апреля. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.