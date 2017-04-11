Украина

Поединок 25-го тура УПЛ между Черноморцем и Александрией примет стадион Ника.

УПЛ подтвердила, что матч 25-го тура УПЛ между Черноморцем и Александрией состоится на стадионе гостей — Ника.

Причиной подобного решения послужило плохое состояние газона на стадионе Черноморец. До тех пор, пока газон не будет соответствовать нормам регламента соревнований, Морякам предстоит играть свои матчи на другом стадионе.

Стоит отметить, что во второй половине чемпионата Черноморец провел три матча в родных стенах — против Карпат, Стали и Олимпика. Во всех этих матчах качество газона было крайне низким.