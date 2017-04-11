Украина

Защитник Черноморца Давид Хочолава прокомментировал подписание контракта с донецким Шахтером.

Грузинский защитник Черноморца Давид Хочолава подставил подпись под контрактом с донецким Шахтером, который вступит в силу по окончании текущего сезона. До конца чемпионата футболист будет защищать цвета Черноморца.

"Рад сообщить, что я подписал контракт с лучшей командой Украины — с Шахтером. Хочу поблагодарить Вадима Шаблия и компанию ProStar за проделанную работу", — написал Хочолава в своем Instagram.

"А с командой, тренерами и болельщиками Черноморца я не прощаюсь! Нам еще предстоит 8 игр, где мы должны добиться своей цели и бороться за нее", — добавил защитник.

Напомним, что Хочолава официально подписал контракт с Шахтером.