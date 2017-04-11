Украина

Неймар приглашает украинцев принимать участие в уникальном международном футбольном турнире Neymar Jr's Five!

Уже во второй раз известный бразильский форвард Неймар приглашает футболистов со всего мира принять участие в его международном турнире по футболу.

В этом году к странам, где проходят отборочные турниры, присоединилась также Украина.

Теперь и в украинских любителей футбола есть возможность вынести игру за пределы районного зала или площадки, улучшить свою игру и показать уровень украинского уличного футбола на Мировом Финале в Бразилии.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Neymar Jr's Five — уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последнего футболиста не выбьют из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five пройдут с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая в Киеве.

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

22 апреля — Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)

29 апреля — Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)

6 мая — Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);

14 мая — Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)

20 мая — Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира.

Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.

Сможет ли ваша команда переиграть всех, и проложить себе путь на Мировой Финал в Бразилии?

Детали, правила и регистрация команд здесь: http://www.neymarjrsfive.com/uk/UA

Специфический формат Neymar Jr's Five делает этот турнир быстрым, техническим и единственным в мире футбола. Более 65 000 игроков из 47 стран зарегистрировались в турнире в первый год Neymar Jr's Five. 2017 обещает быть еще масштабнее.

"Я всегда играл со своими друзьями" — Неймар младший — "Этот турнир напоминает мне мое детство, и я очень горжусь этим. Для того, чтобы выиграть в мини-футбол и обыграть всех, нужна стратегия и хорошее понимание, когда лучший момент, чтобы атаковать или защищаться. Хорошая защита также очень важна, и может помочь вашей команде пройти очень далеко в турнире".

Собирайте команду и соревнуйтесь за поездку на Финал в Бразилию! Регистрация открыта!